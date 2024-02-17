كيف توفر في فاتورتك وتزيد أرباحك؟.. القابضة للكهرباء تجيب

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء على صفحتها على الفيس بوك معلومات لترشيد الكهرباء في المكاتب والشركات “عشان توفر في فاتورتك وتحافظ على الأجهزة والأدوات، وأرباحك تزيد على العام الماضي”، جاءت كالتالي:

بالنسبة لأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الأخرى:

١- غلق جميع الأجهزة في حالة عدم الحاجة لها.

٢- فصل الكهرباء تمامًا عن الأجهزة التي تعمل بالريموت.

٣- استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية ويمكن معرفة ذلك من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة الموجود على الأجهزة الكهربائية.

٤- التأكد من الإغلاق الكامل للأجهزة بعد ساعات العمل وعدم تركها في وضع الاستعداد.

٥- إلغاء خاصية شاشة التوقف يساعد في ترشيد الطاقة التي يستهلكها الكمبيوتر.

٦- إيقاف تشغيل مصادر الطاقة تمامًا وفصل (الفيشة) من القابس الكهربائي.

٧- يمكن استخدام الكمبيوتر المحمول بدلاً من كمبيوتر المكتب، حيث إن الكمبيوتر المحمول القياسي يستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى ٩٠٪؜ من أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

٨- ضبط إضاءة شاشة الكمبيوتر لاستخدام أقل قدر ممكن من الإضاءة.

٩- تعمل الأجهزة بشكل أكثر كفاءة عندما يتم تنظيفها وصيانتها بانتظام. ‏

١٠- وضع ملصقات تذكيرية للعاملين توضح نقاط ترشيد الطاقة.

للتفاصيل والمعلومات يمكن مطالعة الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر: ‏ https://ow.ly/noIc50QE78J

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