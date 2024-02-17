عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، مع العديد من المباريات المنتظرة والمثيرة داخل المستطيل الأخضر بمختلف الدوريات حول العالم.



الدوري الإنجليزي:

تشهد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عودة الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوف ليفربول، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به أخيرًا خلال مشاركته رفقة منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا التى أقيمت بدولة كوت ديفوار.

الدوري الإسباني:

على الجانب الآخر، في بطولة الدوري الإسباني، إذ يأمل فريق برشلونة لتصحيح مساره بعد سلسلة الاخفاقات التى حققها الفريق الكتالونى الفترة الماضية من سوء النتائج بصفة عامة، أو الأداء غير المرضي لجماهيره وعشاقه حول العالم.

الدوري السعودي:

وأخيرًا، لا صوت يعلو فوق صوت رحيل كليان مبابي عن صفوف فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، بعد تردد أنباء فى الساعات القليلة الماضية، عن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفى المقبل.



جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة:



مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

برينتفورد x ليفربول - الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.



بيرنلي x أرسنال - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.



فولهام x أستون فيلا - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.



نيوكاسل x بورنموث - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.



نوتنغهام فورست x وست هام - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.



توتنهام x وولفرهامبتون - الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية- bein sports 2 HD.



مانشستر سيتي x تشيلسي - السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - bein sports 2 HD.





مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد x لاس بالماس - 04:00 بتوقيت السعودية - bein sports 3 HD.



أوساسونا x قادش- الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت السعودية - bein sports 3 HD.



سيلتا فيغو x برشلونة - السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية - bein sports 3 HD.



فالنسيا x إشبيلية - العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية - bein sports 3 HD.





مباريات اليوم في الدوري الفرنسي:

ليل x لوهافر - الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية - bein sports 4 HD.



نيس x باريس سان جيرمان - العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية - bein sports 4 HD.





مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

نابولي x جنوى - الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.



هيلاس فيرونا x يوفنتوس - السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.



أتالانتا x ساسولو - التاسعة الا الربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا الربع بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.





مباريات اليوم في الدوري السعودي:

الحزم x الفيحاء - الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية - SSC HD.



النصر x الفتح - السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية - SSC HD.





