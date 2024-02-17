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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

نقيب المحامين يجتمع بمديري إدارات النقابة لمناقشة ترتيبات الانتخابات

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الجمعة، اجتماعا مع مديري إدارات النقابة العامة للمحامين، لمناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بانتخابات مجلس نقابة المحامين 2024، والتي تجرى في التاسع من مارس المقبل.

وأكد نقيب المحامين، أن الانتخابات سوف تتم بإشراف قضائي كامل يختص بكل ما يتعلق بالانتخابات، مطالبًا مديري الإدارات بضرورة تقديم كل سبل التعاون إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وذلك لإجراء عملية انتخابية نزيهة وتاريخية، تعيد هيبة وصورة النقابة، وتعكس مكانتها المرموقة في المجتمع، وتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية.

وشدد على أن كل الضمانات تم توفيرها لإتمام كافة مراحل العملية على أكمل وجه، وحتى تكون تعبيرا حقيقيا عن نبض الجمعية العمومية وإرادتها، مضيفًا أنه لن يسمح بممارسة أي ضغوطات على موظفي النقابة لتنفيذ تعليمات مخالفة.

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