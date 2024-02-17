برشلونة يبحث عن فوز معنوي على حساب سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تصحيح مساره على نظيره سيلتا فيجو، بعد الإخفاق الأخير خلال المواجهات السابقة، وسلسلة النتائج غير المرضية لجماهير الفريق الكتالوني.



تقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، على ملعب بالايدوس، في الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني.



تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تير شتيجن.



في خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، جواو كانسيلو.



في خط الوسط: فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان، بيدري.



في الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.



ويخوض فريق برشلونة لقاء سيلتا فيجو في البروفة الأخيرة قبل مواجهة نابولي المرتقبة، المحدد لها يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".



ويحتاج فريق برشلونة للفوز في مباراة اليوم لضمان استمرار المنافسة علي لقب الدوري هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الـ3 برصيد 31 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ريال مدريد المتصدر.



وفقد فريق برشلونة نقطتين فى الجولة الماضية بالدوري عقب التعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها أمام غرناطة.

