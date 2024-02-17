بوستيجلو ينفي توليه مهمة المدير الفني لليفربول

نفى المدير الفني لفريق توتنهام الانجليزي انجي بوستيجلو الأنباء التي ترددت حول دخوله في مفاوضات مع نادي ليفربول ليكون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا للألماني يورجن كلوب الذي أعلن رحيله عن قلعة أنفيلد رود بنهاية الموسم الحالي.

وكان الألماني يورجن كلوب قد أعلن انه سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة دامت لتسع سنوات مع نادي ليفربول لتبدأ ادارة النادي الانجليزي مشوار البحث عن مدير فني جديد، واكدت التقارير الصحفية وجود قائمة مصغرة للمدربين المرشحين يتصدرها الأسباني تشابي الونسو المدير الفني الحالي لفريق بايرليفركوزن الألماني وتتضمن ايضا اسم الأسترالي انجي بوستجلو المدير الفني لتوتنهام إلا أن الأخير أكد أنه مستمر مع توتنهام وتركيزه الحالي هو ضرورة إنهاء الموسم بشكل قوي مع السبيرز.

وقال بوستيجلو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة توتنهام مع ولفرهامبتون: اسمي موجود كمرشح لتدريب ليفربول؟ لا أعتقد أنني أريد التحدث في هذا الأمر لأنه لا يأخذ أي حيز من تفكيري في الوقت الحالي . اتواجد مع توتنهام من سبعة أشهر فقط واستطيع القول ان هناك طريق طويل ينتظرنا للوصول إلى كرة القدم التي نرغب في لعبها . إلى الفريق الذي نرغب ان نكون عليه . إلى تشكيلة الاعبين التي نتمنى أن تتواجد داخل الفريق .

وأضاف المدير الفني لتوتنهام: قمنا بعمل جيد خلال فترتي الانتقال السابقتين وأعتقد أننا نقدم موسم جيد حتى الان لكن كما قلت الطريق طويل لما يجب ان نكون عليه . ما يتردد هو أحد الأشياء الطريقة التي تحدث في عالم التدريب حيث دائما ما تحيط المدربين التساؤلات سواء عندما تكون نتائجه سيئة فيبدا الحديث حول إمكانية استبداله وخروجه من منصبه او عندما تكون نتائجه طيبة فيكون ايضا هناك حديث حول إمكانية انتقاله لتدريب احد الفرق الأخرى .لدى تاريخ يمتد لستة وعشرين عاما مع التدريب وليست هذه طريقة تفكيري. كل تركيزي حاليا منصب حول مهمتي مع توتنهام وبناء الفريق القوي الذي نعمل على تكوينه خلال السنوات القادمة.