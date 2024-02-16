للمباراة الرابعة.. شباب بلوزداد يعجز عن هز شباك الأهلي

فشل شباب بلوزداد الجزائري للمباراة الرابعة في هز شباك الأهلي بعد تعادل الفريقين بدون أهداف مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ولم يسجل شباب بلوزداد في مرمى الأهلي على مدار 4 مباريات متتالية بدأت في دوري أبطال أفريقيا عام 2001.

وفاز شباب بلوزداد بنتيجة 1-0 في القاهرة بهدف حسام غالي ثم خسر بنفس النتيجة في الجزائر بهدف إبراهيم سعيد.

وتعادل مع الأهلي في النسخة الحالية بدون أهداف على ملعب برج العرب بالإسكندرية ثم تعادلا في الجزائر بنفس النتيجة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط وخلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط ثم ميدياما الغاني صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط.