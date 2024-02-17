عبدالعزيز: الصفقات الجديدة ستقود الزمالك لحصد البطولات..وحسام حسن إضافة للمنتخب

أكد أمير عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، أن التدعيمات الجديدة للفريق الأبيض في الميركاتو الشتوي ستساعد النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "مجلس الزمالك نجح في دعم صفوفه بلاعبين مميزين إلى جانب وجود الخبرات مثل شيكابالا وزيزو وعبدالشافي، والصفقات من وجهة نظري مميزة للغاية وتستطيع قيادة الفريق للمنافسة على كل البطولات".

وأضاف: "كنت أتمنى التعاقد مع ظهير أيمن وأيسر من أجل التوازن، وأتوقع أن يكن شكل الفريق مميز للغاية بعد عودة الدوري".

وأوضح: "مباراة الزمالك والإسماعيلي ستكون ممتعة للجماهير واللقاء من وجهة نظري صعب على الفريقين خاصة وأن المواجهة في ملعب الإسماعيلية".

وتابع: "حسام حسن اسم كبير وإضافة لمنتخب مصر، وكنا نحتاج إلى مدرب وطني لتدريب الفراعنة".