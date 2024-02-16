قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل شاب رميًا بالرصاص، 45 يومًا على ذمة التحقيقات بغرض سرقته بالقليوبية .

بغرض السرقه .. تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل محامي رميًا بالرصاص ببنها

تلقى قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال محامي، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان بنها، مُصاب برش خرطوش، وبسؤاله قرر بأنه أثناء سيره بدائرة القسم اعترضه أحد الأشخاص وهدده بـ فرد خرطوش محلي، بقصد سرقته ولدى مقاومته له أطلق عيار ناري، فأحدث إصابته واستولى منه على «مبلغ مالي، وهاتف محمول» ولاذ بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة «عاطل» له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكابها والمبلغ المالي الخاص بالمجني عليه وقيامه بالتخلص من الهاتف المستولى عليه بإلقائه بأحد المجاري المائية بدائرة القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.

تجديد حبس دجال قتل طالب بالخصوص

أمر قاضي المعارضات بالخصوص ، بتجديد حبس دجال 15يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامه بضرب طفل يدعي مصطفي محمود بالصف الأول الإعدادي، حتى الموت بحجة علاجه من مس شيطانى، كما أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة الطفل، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

وفي وقت مسبق، كشفت التحريات الأولية بشان التحقيقات في واقعة مصرع الطفل مصطفى محمود، بالصف الأول الإعدادي، بمنطقة السقيلي بالخصوص بمحافظة القليوبية، أنّ المتهم يدعى الشيخ "م" استدعته أسرة الطفل زعمًا منهم إنه يُعاني من مس شيطاني فسكب الدجال عليه ماء وظل يضرب فيه ضربا مبرحًا لمدة تصل 8 ساعات.

وأضافت التحريات، أنّ المتهم ادعى لأسرة الطفل المتوفى بضرورة الضرب لكي يخرج منه المس الشيطاني، حيث وضع ألواح من الثلج على المجني عليه ثم تركه حتى توفي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وعرضه على جهات التحقيق.

وشهدت منطقة السقيلي، التابعة لمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، مصرع طفل يدعى مصطفى، 14 عامًا، على يد دجال، بعد ضربه حتى الموت بحجة إصابته بمس شيطاني.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتحفظ على المتهم، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة الخصوص، يفيد بمصرع طفل يدعى مصطفي 14 عامًا، إثر تعرضه للضرب المبرح.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أنّ وراء ارتكاب الواقعة دجال اعتزم علاج الطفل بناءً على رغبة والده، وظل يضربه ضربا مبرحا بحجة إصابته بمس شيطاني حتى لقي مصرعه، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.