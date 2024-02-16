استمرار تدريبات المشروع القومي لذوي الإعاقة الحركية بجنوب سيناء

تستمر تدريب المشروع القومى لذوى الاعاقة الحركية داخل مركز التنمية الشبابية بالطور، بواقع يومين من كل أسبوع، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة، بقياده الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة احمد مسعد وكيل المديرية.

تهدف مراكز الشباب الي رفع مستوى القدرات واللياقة البدنية ذوى القدرات والهمم ومساعدتهم على فهم ومعرفة القوانين وخطط اللعب زيادة الثقة بالنفس والاعتزاز واحترام الذات والعمل ضمن فريق في جو من المنافسة الشريفة .

جدير بالذكر ان يعد النشاط الرياضي في مراكز الشباب هو أحد أهم واقصر وأنجع الطرق لتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية تحت إشراف مدربين مؤهلون للتعامل مع ذوي الاعاقة يستطيعون ممارسة معظم الرياضات التي يمارسها الاشخاص العاديين مع تعديل بعض القوانين أو الأدوات لتتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم .