العتاولة في رمضان .. السقا وطارق لطفي وباسم سمرة في بوستر واحد

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يشارك ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

وضم بوستر مسلسل العتاولة نجوم العمل، وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب .

روج أحمد السقا لمسلسله الرمضاني العتاولة، من خلال نشره البوستر الرسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:" توكلنا على الله .. مسلسل العتاولة فى رمضان2024 إن شاء الله.. دعواتكم .. اللي جاي علي العتاولة خسران".

بوستر مسلسل العتاولة

تفاصيل مسلسل العتاولة .. رمضان 2024

يشارك النجمين طارق لطفي، أحمد السقا في بطولة مسلسل العتاولة، ويجسد الأول دور الشقيق الأكبر للأخير، ولكن تجمعهما عداوة وخلافات كبيرة خلال الأحداث، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسي.

أحمد السقا وباسم سمرة

وكان أحمد السقا، شارك جمهوره ومتابعيه صورتين برفقة النجم طارق لطفي، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجمعت الصورة الأولى، أحمد السقا وطارق لطفي من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “العتاولة”، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2024، أما الثانية كانت من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، معلقًا على الصورتين، قائلًا:" حبينا نمسى عليكم ونقولكم إننا، ولا بنخاف مالدنيا بحالها".

أحمد السقا وطارق لطفي

آخر أعمال طارق لطفي

شارك طارق لطفي في الماراثون الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل مذكرات زوج، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج تامر نادي، وضم كل من عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سماء إبراهيم، عمر الشناوي وآخرين.

السقا يخوض أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية

ومن ناحية أخرى، يعرض للسقا، مسلسل جولة أخيرة، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، ويضم كل من أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، وأسماء أبو اليزيد وصفاء الطوخي وحنان سليمان إخراج مريم أحمدي، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي.

مسلسل جولة أخيرة

ويجسد أحمد السقا خلال أحداث “الجولة الأخيرة” شخصية طبيب يدعى يحيى يدرس الطب ويصبح طبيبًا بناء على ضغط من والده ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

مسلسل "الجولة الأخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدى.

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل "حرب" من 10 حلقات في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

وفى سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد "تلج أحمر" من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبرى، ومن بدء تصويره قريباً فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم "السرب"، الذى يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه فى السينمات قريباً، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.