صناع فيلم "عيسى" يحتفلون ببدء تصويره بحضور خالد الصاوي ورنا رئيس.. صور

احتفل صناع فيلم "عيسى"، ببدء أول يوم تصوير بحضور منتج العمل إسحق إبراهيم وأبطاله.



وحضر من النجوم المشاركين في الفيلم خالد الصاوي وأحمد سلامة ورنا رئيس ونانسي صلاح ومحمود حجازي وإسلام حافظ والمنتج إسحق إبراهيم وسامي مغاوري وآخرين.

كما تم الإعلان خلال الاحتفال ببدء تصوير الفيلم عن تقديم النجم العالمي مينا مسعود لدور البطولة وشخصية "عيسى" .

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق وأحداثه تحمل في نهايتها عدد من الصدمات والمفاجأت.

فيلم "عيسى" من بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري وأخرين ومن تأليف هيثم نبيل وإخراج روؤف عبدالعزيز، ومن إنتاج شركة الريماس للإنتاج الفني.

جدير بالذكر أن، فيلم "عيسى" يمثل عودة مينا مسعود لعالم السينما في مصر والوطن العربي بعد تقديمه دور البطولة في الفيلم العالمي "علاء الدين" الذي تم طرحه عام 2019 أمام الممثل العالمي ويل سميث.