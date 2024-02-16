مصطفى بكري يكشف حقيقية اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري حقيقة اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني، موضحا أن مجموعة من النازحين بجوار معبر رفح من الجانب الفلسطيني أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

الاعتداء على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت فى طريقها غزة

وأكد مصطفى بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع على فضائية“صدى البلد” نقلا عن مصدر مسئول فى هيئة المعابر والحدود بقطاع غزة، أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت فى طريقها للقطاع.



وأوضح مصطفى بكري أن المصدر لفت إلى أنه تم ارسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات، مشيرا إلى أن مصر لا علاقة لها بالأمر وهدفه الأساسي الشاحنات وليس المعبر.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 28775 شهيدًا غالبيتهم من النساء والأطفال، و68552 مصابًا.

وقالت الوزارة في بيان إن 112 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 157 آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يدخل يومه الـ133

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ133، مع تواصل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار النزوح من مكان لآخر داخل القطاع المحاصر، في محاولة للنجاة من القصف الصاروخي وقذائف المدفعية ورصاص القناصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددًا من الفلسطينيين، استشهد، فجر اليوم، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد 11 مواطنًا وأصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال على منزلين لعائلتي جودة وزعرب وسط وشمال المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، ويستهدف قناصة الاحتلال كل من يتحرك في المجمع ومحيطه.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جنوب شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق بيت حانون شمال القطاع.