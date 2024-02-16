مصطفى بكري: مصر ترفض بشكل قاطع اقتراب الجيش الإسرائيلى من الحدود (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر ترفض رفضا قاطعا تهجير الشعب الفلسطيني أو اقتراب الجيش الإسرائيلى من الحدود.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع على فضائية “صدى البلد”،مساء اليوم الجمعة، ري، أن الجيش الإسرائيلي صدق على خطة العملية العسكرية فى رفح، إلا أن هناك خلافات لم تحسم بين رئيس الوزراء الاسرائيلى نتنياهو وبين قادة الجيش.

الجيش الإسرائيلي يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغطاء سياسي

وأوضح مصطفى بكري أن الجيش الإسرائيلي يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بغطاء سياسي؛ من خلال التوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لافتا إلى أن أمريكا تطالب بممرات آمنة للنازحين من رفح، قبل بدء العملية أو خلالها.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 28775 شهيدًا غالبيتهم من النساء والأطفال، و68552 مصابًا.

وقالت الوزارة في بيان إن 112 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 157 آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ133، مع تواصل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار النزوح من مكان لآخر داخل القطاع المحاصر، في محاولة للنجاة من القصف الصاروخي وقذائف المدفعية ورصاص القناصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددًا من الفلسطينيين، استشهد، فجر اليوم، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد 11 مواطنًا وأصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال على منزلين لعائلتي جودة وزعرب وسط وشمال المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، ويستهدف قناصة الاحتلال كل من يتحرك في المجمع ومحيطه.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جنوب شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق بيت حانون شمال القطاع.