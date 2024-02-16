امرت نيابة المعادي الجزئية ، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مصنع أسمنت بمنطقة كورنيش النيل بمنطقة المعادى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون وقوع إصابات.

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مصنع أسمنت بكورنيش النيل

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة ، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع أسمنت بكورنيش النيل بالمعادى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب حريق بخزان مازوت وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

وتبين أنه اثناء قيام احدي معدات بهدم خزان مازوت من الخرسانه حدث شرز اسفر عن اشتعال النيران ببقايا المازوت بالخزان وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

حبس 9 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار بالمعصرة

كما أمرت نيابة المعصرة الجزئية ، بحبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المعصرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار، داخل عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة المعصرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقارين المشار إليهما، وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2×3 متر وبعمق 15 مترا وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.