أمرت نيابة المعصرة الجزئية ، بحبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المعصرة.

حبس 9 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار بالمعصرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار، داخل عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة المعصرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقارين المشار إليهما، وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2×3 متر وبعمق 15 مترا وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشف غموض وملابسات العثور على جثة سيدة مذبوحة في الدقهلية

كما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الدقهلية ، غموض وملابسات العثور على جثة سيدة مذبوحة بطريق ترعة السلام في الدقهلية، حيث توصل إدارة المباحث من تحديد هوية المتهم بإنهاء حياة السيدة، وإلقاء جثمانها بجوار ترعة السلام، بقرية العصافرة.

وتوصلت قوات الأمن بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة المطرية من تحديد هوية مرتكب الواقعة وأن وراء تنفيذ الجريمة شابا يدعى “حسين، ع” " وتم تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه.

وكانت الاجهزة الأمنية بالدقهلية ، كشفت هوية سيدة عثر عليها مذبوحة وملقاة على طريق ترعة السلام القديم ، بمركز المطرية، في ظروف غامضة.

و نجح رجال الأمن من الوصول لهوية جثمان عثر عليه علي طريق ترعة السلام وانها تدعوا "زينب السيد محمد الخضري"، وتبلغ من العمر 36 سنة، ربة منزل، مقيمة بمدينة المطرية، وكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بالعثور على جثة سيدة مذبوحة وملقاة على طريق ترعة السلام، بالقرب من مساكن العصافرة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة يرجح أن تكون في العقد الرابع من عمرها، وبها جرح ذبحي في الرقبة، ولا يوجد معها أوراق إثبات شخصية تدل على هويتها.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.