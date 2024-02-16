كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الدقهلية ، غموض وملابسات العثور على جثة سيدة مذبوحة بطريق ترعة السلام في الدقهلية، حيث توصل إدارة المباحث من تحديد هوية المتهم بإنهاء حياة السيدة، وإلقاء جثمانها بجوار ترعة السلام، بقرية العصافرة.

كشف غموض وملابسات العثور على جثة سيدة مذبوحة في الدقهلية

وتوصلت قوات الأمن بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة المطرية من تحديد هوية مرتكب الواقعة وأن وراء تنفيذ الجريمة شابا يدعى “حسين، ع” " وتم تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه.

وكانت الاجهزة الأمنية بالدقهلية ، كشفت هوية سيدة عثر عليها مذبوحة وملقاة على طريق ترعة السلام القديم ، بمركز المطرية، في ظروف غامضة.

و نجح رجال الأمن من الوصول لهوية جثمان عثر عليه علي طريق ترعة السلام وانها تدعوا "زينب ا م ا"، وتبلغ من العمر 36 سنة، ربة منزل، مقيمة بمدينة المطرية، وكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بالعثور على جثة سيدة مذبوحة وملقاة على طريق ترعة السلام، بالقرب من مساكن العصافرة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة يرجح أن تكون في العقد الرابع من عمرها، وبها جرح ذبحي في الرقبة، ولا يوجد معها أوراق إثبات شخصية تدل على هويتها.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

السيطرة علي حريق نشب داخل محل بقالة بكفر الشيخ

سيطرت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ ، على حريق نشب داخل محل بقالة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من غرفة العمليات إخطارا بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة من النيران من أحد المحلات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق في محل بقالة، وتم فرض كردون أمني؛ لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، ونتج عن الواقعة احتراق محتويات المحل.