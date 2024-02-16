السيطرة علي حريق نشب داخل محل بكفر الشيخ

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب داخل محل بقالة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة علي حريق نشب داخل محل بقالة بكفر الشيخ

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من غرفة العمليات إخطارا بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة من النيران من أحد المحلات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق في محل بقالة، وتم فرض كردون أمني؛ لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، ونتج عن الواقعة احتراق محتويات المحل.

حبس سوزي الأردنية صاحبة تريند “الشارع اللي وراه”

كما أمرت جهات التحقيق ، بحبس البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند آه الشارع اللي وراه، 4 أيام على ذمة التحقيقاتـ في التهم الموجهة إليها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها على الهواء، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

كما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتحريز فيديو المعروف بـ الشارع اللي وراه، والذي حوى على العديد من السباب والشتائم من قبل سوزي الأردنية على والدها، علاوة على تحريز 7 مقاطع فيديو مخلة ضبطت على هاتفها المحمول، وأقرت سوزي الأردنية بتصوير تلك المقاطع، وحذفت فيديو الشارع اللي وراه.

وطلبت جهات التحقيق تقرير تكنولوجيا المعلومات، عن مطابقة بصمة الصوت والوجه لسوزي الأردنية بالفيديوهات المضبوطة دون وجود أي تلاعب فيها.

سوزي الأردنية وتدعى في الحقيقة مريم أيمن، وهي طالبة تبلغ 18 سنة مقيمة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، وتم ضبطها.

وألقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة للمباحث بالقاهرة، القبض على سوزي الأردنية، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة الساحل، وحجزها على التحريات، لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها على الهواء، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.