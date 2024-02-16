الاهلي وشباب بلوزداد.. تعادل سلبي في الشوط الاول بدوري الابطال

حسم التعادل السلبي بدون اهداف نتيجة احداث الشوط الاول لمباراة الاهلى وشباب بلوزداد الجزائري، فى المواجهة التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا.

وشهدت المباراة وقوف دقيقة حداد على العامري فاروق روح نائب رئيس النادي الاهلى، بعد موافقة الاتحاد الافريقي قبل انطلاق صافرة اللقاء.

وبدأت احداث اللقاء، بتمريرات بين لاعبي اصحاب الارض فى محاولة لسحب الاهلى واستغلال اى هجمة خطيرة على مرمى الاحمر.

وتمكن لاعبو الاهلى من الاستحواذ على مجريات اللعب داخل المستطيل الاخضر، وسط محاولات عن طريق حسين الشحات وموديست لكن دون تهديد حقيقي لمرمى شباب بلوزداد وعدم الترجمة الى اهدف لينتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي.

ولعب الفريق الأحمر 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

و يحتل الاهلي المركز الأول برصيد 5 نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراتين دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق شباب بلوزداد الجزائري رصيد 4 نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر في لقاء آخر وأحرز لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: مح هانى،محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلى

في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز

في خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعوافي.

في خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث - حسين سالمي - أكرم بوراس.

في خط الهجوم: عبدالرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير.