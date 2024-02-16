"الفحص الطبي قبل الزواج ودوره في تعزيز الاستقرار الأسري" ندوة بإعلام أسيوط

نظم مركز إعلام أسيوط ندوة تحت عنوان "الفحص الطبي قبل الزواج ودوره في تعزيز الاستقرار الأسري" وذلك بكاتدرائية مريم العذراء بمنطقة المعلمين الجديدة، ويأتى ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات حول المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية في مصر وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

وشارك في اللقاء الدكتورة سمية عنتر عيد مستشار الصحة الإنجابية بمحافظة أسيوط والقس فلوباتير ميشيل إسحق كاهن الكاتدرائية وفتحى عامر عضو المجلس القومي للمرأة بأسيوط وبحضور جمهور كبير من رواد الكاتدرائية مواطني أسيوط وسط أجواء إيجابية وتفاعل بناء في النقاش والتعقيب

وتناول اللقاء التعريف بمفهوم الفحص الطبي قبل الزواج باعتباره إجراء فحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة ببعض أمراض الدم الوراثية مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا وبعض الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي ومرض نقص المناعة المكتسب الإيدز .. وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

كما تم التطرق إلى جهود الدولة ممثلة في وزارة الصحة من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص ما قبل الزواج بمقابل مادي بسيط يتم دفعه قبل بدء الفحص داخل الوحدة الصحية .. وفي حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة