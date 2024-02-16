المخرج وائل إحسان: محمد سعد لا يقبل النقد

حل المخرج وائل إحسان، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلال العديد كن الأسرار الفنية، إضافة إلى سر تعرض الفنان محمد سعد للإنتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي .

قال وائل إحسان، إن الفنان محمد سعد استطاع تحقيق نجومية كبيرة بعد فيلمي اللمبي واللي بالي بالك مشيرا إلى أن الإيرادات كان تتعدي في اليوم الواحد مليون جنيه



وأضاف وائل إحسان، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنه لا يحب تكرار الشخصيات التي قام بإخراجها، موضحًا: لكن بعد فيلم اللمبي ذهب مع محمد سعد إلى مدينة الإسكندرية وفوجئ بالتفاف الناس حول محمد سعد ونادوا عليه باللمبي وهنا قرر عمل جزء تاني من اللمبي في فيلم اللي بالي بالك.



وائل إحسان: محمد سعد لا يقبل النقد

وعن أسباب عدم حفاظ محمد سعد على نجوميته الكبيرة مجددا بعد فيلمي اللمبي واللي بالي بالك كشف إحسان: فيه ناس شدت محمد سعد لتحت زي اللي بيحصل مع محمد صلاح دلوقتي، ويمكن من ضمن عيوب محمد سعد أنه لا يقبل النقد رغم أن لديه طاقة كبيرة في التمثيل.



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة يوم الجمعة ٨ مساءا تقديم الاعلامية إيمان أبوطالب.

