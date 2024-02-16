باحث سياسي يكشف سبب استهانة إسرائيل بالضغط الأمريكي

قال أكرم عطا الله، الكاتب والباحث السياسي، إن أبلغ وصف للعلاقة بين الجانبين وحجم الضغوطات الأمريكية أن الولايات المتحدة ترسل شحنة من الدقيق لقطاع غزة، ويقرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وقفها.

وأضاف "عطا الله" خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تعرف حجم الضغط الأمريكي الممارس عليها، وتأمن أنه لن يصل إلى حد العقاب.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسئول بهيئة المعابر والحدود في غزة أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام معبر رفح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد المصدر أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر، وأوضح المصدر أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.