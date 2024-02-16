عاجل
وزير إسرائيلي يطالب بمنع دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى في رمضان مصطفى بكري: المصريون لديهم 60 مليار دولار في منازلهم (فيديو)
السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

"عفريت مش هنعرف نصرفه".. خبير معلومات يحذر من ابتكار للذكاء الصناعي يهدد البشر

روبوت يحمل رشاش آلي
روبوت يحمل رشاش آلي

قال المهندس عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، إن  نظام ” spin ” هو نموذج ذكاء اصطناعي جديد بدأ يعلم نفسه أي تعلم ذاتي، وهو أحد نماذج النصوص التوليدية مثل “شات جي بي تي” و”جوجل بيرد”. 

وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفة لبرنامج “العنكبوت” على فضائية أزهري، أن الاختلاف بين هذا النموذج وغيره هو اختلاف شبه كلي، فهذا النموذج خرج منذ أيام ولكن العمل عليه استمر ما يقرب من 3 سنوات داخل جامعة كاليفورنيا. 

txt

مارك زوكربيرج أحدث ملياردير يريد إنشاء ذكاء اصطناعي عام

txt

تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تكتشف سرطان البنكرياس مبكرًا

وتابع: هناك تطورا سريعا جدا جدا في مشاريع الذكاء الاصطناعي سيكون لها عواقب كبيرة سلبية على العنصر البشري. وعن استخدام نظام ” spin ” من قبل الجمهور العادي وإتاحته للعامة مثل بقيية الأنظمة، أكد صبحي أن المبرمجين من الممكن استفادتهم منه بشكل كبير جدا فهناك فمثلا إمكانية ربط الربوتات بالسوفت وير وكذلك مصدر التعلم الذاتي والذكاء الاصطناعي معا، ليبدا التطوير الذاتي بدون تدخل عنصر بشري. 

وأوضح أنه مع وجود نظام ” spin ” والتعلم الذاتي العميق بقوة هناك إمكانية عمل بحوث وتطوير للأدوية وينتج تركيبات يمكن استخدامها في صناعة الأدوية. 

وأشار إلى أن هذا النظام لم يتم استخدامه حتى الآن في مصر أو المنطقة العربية لأنه خرج للنور منذ أيام. ولفت أن مشكلته وخطورته تكمن في أنه كود مفتوح المصدر تستطيع قطاعات الأدوية أو البترول أو التكنولوجيا أن تقوم بعمل ترابط مع تطبيقاته وتجعله هو الذي يأخذ القرارات ليصبح خطير جدا على العنصر البشري في هذه الحالة، واختتم حديثه بالقول: لا أحد يستطيع أن يتنبأ بشي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، حضرنا العفريت ومش عارفين نصرفه”.

مواد متعلقة

تركيا تكشف عن كاميرا ذكاء اصطناعي في سياراتها الكهربائية

ناسا وIBM تعملان على بناء ذكاء اصطناعي لتطبيقات الطقس والمناخ

إجراءات قانونية من سكارليت جوهانسون ضد تطبيق ذكاء اصطناعي استنسخ صورتها
الجريدة الورقية