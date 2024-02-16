السيطرة علي حريق نشب في منزل و4 حظائرفي الغربية

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية ، حريق نشب في منزل و٤ حظائر بقرية قصر بغداد التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

السيطرة علي حريق نشب في منزل و٤ حظائرفي الغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق في منزل بقصر بغداد، مما أسفر عن تفحم منزل و4 حظائر ونفوق حيوانات، واحتراق جرار زراعي و2 ماكينة ري و4 دراجات بخارية، والخسائر تتعدى 2 مليون جنيه.

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية ودفعت ب ٤سيارات إطفاء و2 سيارة اسعاف وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

كما لقى شخص مصرعه، اليوم الجمعة، بعدما دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان قرية عامر بحى الجناين التابع لمحافظة السويس.

وكان مدير أمن السويس، قد تلقى اخطارا من عمليات النجدة، بمصرع احد الأشخاص دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان قرية عامر.

انتقل فريق من قوة قسم شرطة الجناين إلى موقع الحادث لتعرف على ملابسات الواقعة يرافقه فريق من النيابة العامة لتعرف على جثة الشخص والتى تحولت إلى أشلاء نتيجة الحادث.

وانتقلت سيارة إسعاف ونقلت الجثة إلى مشرحة السويس وتم تحرير محضر بالواقعة التابع لدائرة قسم شرطة الجناين.