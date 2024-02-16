اعتماد مقترح تحسين أجور العاملين بهيئة الإسعاف المصرية

توجه الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده مقترح تحسين أجور العاملين بهيئة الإسعاف.

كما أعرب الدكتور عمرو رشيد عن اعتزازه بتلك اللفتة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثل وسام على صدر كل فرد داخل هيئة الإسعاف المصرية، والتي جاءت في أعقاب دراسة مستفيضة استمرت لقرابة العام، جرت فيها العديد من الجلسات النقاشية بدعم ومساندة من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الذي تبنى ملف تحسين الأجور ووضعه على رأس أولوياته.

كما أعرب الدكتور عمرو رشيد عن تقديره لما لمسه من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من حرص شديد على تذليل أي عقبات في سبيل ظهور ذلك المقترح للنور، مضيفاً أن مساهمات وزارة المالية كانت عامل فاصل ونقطة ارتكاز في إنجاز ذلك الملف، كما أكد سيادته أن ذلك الملف شهد حفاوة وتعاون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال كافة جولات دراسة ذلك المقترح.

وفي ختام التهنئة أعرب الدكتور عمرو رشيد عن جزيل شكره وعرفانه لكافة أبناء هيئة الإسعاف المصرية، لإيمانهم الراسخ برسالتهم، التي تضع حياة المواطن المصري في صدارة اهتمامها، وعملهم بلا كلل أو ملل في سبيل أداء رسالتهم تجاه وطنهم الغالي مصر