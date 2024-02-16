لقى شخص مصرعه، بعدما دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان قرية عامر بحى الجناين التابع لمحافظة السويس، تم نقل الجثمان الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

مصرع شخص دهسًا في مزلقان قطار بالسويس

وكان مدير أمن السويس، قد تلقى اخطارا من عمليات النجدة، بمصرع احد الأشخاص دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان قرية عامر.

انتقل فريق من قوة قسم شرطة الجناين إلى موقع الحادث لتعرف على ملابسات الواقعة يرافقه فريق من النيابة العامة لتعرف على جثة الشخص والتى تحولت إلى أشلاء نتيجة الحادث.

وانتقلت سيارة إسعاف ونقلت الجثة إلى مشرحة السويس وتم تحرير محضر بالواقعة التابع لدائرة قسم شرطة الجناين.

نوبة ضحك هيستيرية.. وراء مقتل شاب على يد مسن في دار السلام

كما تواصل نيابة دار السلام الجزئية، الاستماع إلى شهود العيان في واقعة مقتل شاب على يد مسن باستخدام آلة حادة، سكين، أثناء مباراة منتخب كوت ديفوار ونيجيريا، وأثناء الانتظار انتابت نوبة ضحك متواصل بينهم، فتدخل رجل مسن يدعى" سيد" يقطن بالمنزل المجاور للشاب ،وهو يصرخ في وجه محمود بسبب اعتقاده الخاطئ بأن وصلة الضحك كانت للتنمر عليه، وما كان من الشاب غير تهدئة الأمور لكن العجوز لم يهدئ وأخرج سلاحا أبيض "سكين" وسدد طعنة نافذة في قلب الشاب على إثرها سقط جثة هامدة وخرجت روحه إلى بارئها.

كانت البداية بدأت بتلقي قسم شرطة دار السلام ، بلاغًا يفيد بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة القسم،على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثرت عل جثة شاب مطعون بسكين في صدره.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه يدعى "محمود أبو زيد"، 36 سنة، مقيم بمفرده في شقه والديه المتوفيين، وبتفريغ كاميرات المراقبة كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويُدعى "سيد "عمره 65 عامًا، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.