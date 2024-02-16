وكيل تعليم الغربية يتابع لجنه تظلمات الشهادة الإعدادية

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الجمعة ، بمتابعة لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024م، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، بحضور الجوهري سراج، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.



واطمأن حسن إلى سير عملية التظلمات، والدقة في المواعيد، وتوفير سبل الراحة للطلاب المتظلمين وأولياء أمورهم المرافقين لهم.



ووجه وكيل الوزارة جميع السادة أولياء الأمور بضرورة كتابة كافة الملاحظات التي يرونها في صالح أبنائنا الطلاب، وسيتم مراجعة كافة الملاحظات وفقا لنماذج الإجابة، وبمعرفة الموجه العام والسادة الموجهين المعاونين، وبما يحقق صالح الطلاب.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.