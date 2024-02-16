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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يفوز على فيوتشر في دوري القاهرة 2010

إنبي 2010
إنبي 2010

حقق فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2010 فوزًا غاليًا على نظيره فيوتشر بنتيجة 3/1، ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة، في المباراة التي لُعبت في مجمع ملاعب النادي البترولي.


جاءت أهداف النادي البترولي من خلال اللاعب أحمد الراعى، وعلي طارق، ويوسف انور، لكل منهم هدف.
ويواصل الفريق تدريباته غدًا من أجل الاستعداد بقوة للمواجهات المقبلة بدوري منطقة القاهرة، حيث يرغب اللاعبين في الحصول على مركز جيد بالمسابقة.
ويجد قطاع الناشئين في نادي إنبي اهتمامًا كبيرًا من قبل مجلس الإدارة، حيث يبحث النادي البترولي عن تصعيد أجيال مستقبلية مبشرة للكرة المصرية.

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