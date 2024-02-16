تواصل نيابة دار السلام الجزئية، الاستماع إلى شهود العيان في واقعة مقتل شاب على يد مسن باستخدام آلة حادة، سكين، أثناء مباراة منتخب كوت ديفوار ونيجيريا، وأثناء الانتظار انتابت نوبة ضحك متواصل بينهم، فتدخل رجل مسن يدعى" سيد" يقطن بالمنزل المجاور للشاب ،وهو يصرخ في وجه محمود بسبب اعتقاده الخاطئ بأن وصلة الضحك كانت للتنمر عليه، وما كان من الشاب غير تهدئة الأمور لكن العجوز لم يهدئ وأخرج سلاحا أبيض "سكين" وسدد طعنة نافذة في قلب الشاب على إثرها سقط جثة هامدة وخرجت روحه إلى بارئها.

نوبة ضحك هيستيرية.. وراء مقتل شاب على يد مسن في دار السلام

كانت البداية بدأت بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة القسم،على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثرت عل جثة شاب مطعون بسكين في صدره.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه يدعى "محمود أبو زيد"، 36 سنة، مقيم بمفرده في شقه والديه المتوفيين، وبتفريغ كاميرات المراقبة كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويُدعى "سيد "عمره 65 عامًا، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة بالجيزة

كما تعرض 9 أشخاص للاصابة ، إثر حادث انقلاب سيارة ربع محملة بالعمال في ترعة أعلى الطريق الزراعي المتجه لبني سويف، وذلك في نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

والبداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بالعمال في ترعة أعلى الطريق الزراعي المتجه لبني سويف داخل نطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الحادث.

وتبين إصابة 9 أشخاص جراء الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي كافة الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.