جامعة الزقازيق تستعد لقافلة السعيدية التنموية

ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تابعت الدكتوره جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غداً السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٧ لقرية السعيدية مركز بلبيس بالشرقية.

تنفذ القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وتأتي ضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

واطمأنت نائب رئيس الجامعة إلى إنتهاء الاستعدادات اللازمة لتنفيذ القافلة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، وذلك لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، وحملة للكشف عن أمراض الثدى، والسكر والضغط والاعتلال الكلوى، بمشاركة مديرية الطب البيطرى والأوقاف، كذلك مشاركة كلية الحقوق بندوة عن مكافحة الفساد بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.