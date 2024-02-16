الدوري السعودي.. أهلي جدة يتعادل مع الاخدود في الشوط الاول

تعادل فريق أهلي جدة السعودي والأخدود بهدفين لكل فريق بالشوط الأول خلال لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي على ملعب مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.



أحرز ثنائية أهلي جدة سولومون بهدف عكسي في نفسه، وروبيرتو فيرمينو في الدقيقتين 32 و46 وأحرز هدفي الأخدود اليكيس وحمد ال منصور في الدقيقتين 25 و43

ترتيب أهلي جدة والأخدود

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بـ 40 نقطة، بينما يتواجد الأخدود بالمركز الثاني عشر بـ 20 نقطة.