محافظ جنوب سيناء يبحث تشغيل التجمعات البدوية بالطاقة الشمسية

بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع ممثلي مجموعة وشركة "إنترو" للطاقة الشمسية، سبل تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن استعراض أهم وأبرز المشروعات التي يمكن للشركة تنفيذها بالمحافظة، ومدى المساهمات التي يمكن للشركة تقديمها للمحافظة خاصة من خلال مشروعات خضراء صديقة للبيئة تستخدم الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وناقش المحافظ تشغيل الآبار بالوديان والتجمعات البدوية بالطاقة الشمسية من منطلق المسئولية والمشاركة المجتمعية، وخاصة بالتجمعات البدوية والمدن صديقة البيئة بجنوب سيناء بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعظيم استخدام الطاقة النظيفة صديقة البيئة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما تم مناقشة قيام مجموعة وشركة "إنترو" بإقامة محطة طاقة شمسية واستكمال محطتها السابق إنشائها خلال مؤتمر المناخ بطاقة 5 ميجاوات؛ لتصل إلى طاقة 40 ميجاوات والربط على الشبكة الوطنية للكهرباء؛ لتقليل الانبعاثات الكربونية وصولًا إلى تحقيق المستهدف بالوصول إلى نقطة صفر انبعاثات كربونية.