الاثنين.. إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الاثنين، إعادة محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان الاعلامية للإخوان».

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاشتراكه مع آخرين محكوم عليهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأفادت التحقيقات بأنه في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.