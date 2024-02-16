البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يلتقي الأهلي شباب بلوزداد الجزائري، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراة على ستاد 5 جويلية، في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم

وسبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التى جمعتهما 8 ديسمبر الماضى باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر، من خلال رفع الحمل البدنى، فى زيادة كفاءة لاعبيه وعدم تأثرها سلبا من طول فترة توقف الدورى، لاسيما أنه يواجه منافساً يخوض منافسات رسمية بشكل منتظم بسبب عدم توقف الدورى الجزائرى خلال الأجندة الدولية الحالية لظروف إقامة بطولة أمم أفريقيا.

وعكف السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائرى، سواء فى الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ولعب الأهلى مع شباب بلوزداد 3 مباريات اثنان منها فى دورى المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلى بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلى فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، وفى المباراة الثالثة والأخيرة بالنسخة الحالية تعادل الفريقان سلبياً بالقاهرة.

مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد من خلال شاشة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا في منطقة شمال القارة السمراء والشرق الأوسط، على أن تكون المباراة مُذاعة عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكنك مشاهدة قناة beIN Sports HD 6 الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد على نايل سات وسهيل سات من خلال الترددات الآتية:

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات

التردد : 11054

: 11054 الاستقطاب : أفقي

: أفقي الترميز : 27500

: 27500 الخطأ: 2\3

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات

التردد : 10810

: 10810 الاستقطاب : عمودي

: عمودي الترميز : 27500

: 27500 الخطأ: 2\3

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2024

البث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد سيكون متاحًا من خلال وسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى عبر خدمة "بي إن كونكت".

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2024

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا هو مساء الجمعة القادم 16 فبراير 2024 وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت الجزائر.