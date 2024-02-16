إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة بالجيزة

تعرض 9 أشخاص للاصابة، إثر حادث انقلاب سيارة ربع محملة بالعمال في ترعة أعلى الطريق الزراعي المتجه لبني سويف، وذلك في نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة بالجيزة

والبداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بالعمال في ترعة أعلى الطريق الزراعي المتجه لبني سويف داخل نطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الحادث.

وتبين إصابة 9 أشخاص جراء الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي كافة الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بأسيوط

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بأسيوط لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية نظير عمولة من الأرباح.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية نظير عمولة من الأرباح، والتي يتم تجميعها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية والمحافظ المالية المربوطة على خطوط الهواتف المحمولة، وقيامهما بإدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بالترويج لنشاطهما الإجرامي.

تم ضبطهما، وبحوزتهما عدد من شرائح الهواتف المحمولة المختلفة مربوطة على محافظ مالية بحجم تعاملات مالية بلغت 3 ملايين جنيه – مبلغ مالي من عملات أجنبية – 7 هواتف محمول بفحصها فنيًا تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.