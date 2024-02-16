حلم 70 مليون بيضة

من ست سنوات تم تصفية مشروع إنتاج البيض والدواجن بقرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا وطرحت معداته للبيع.. هكذا فجأة وبلا أى مرجعية منطقية تبرر لماذا نصفى مشروعا اقتصاديا، كان يوفر أكثر من 10 ملايين بيضة سنويا بالاضافة الى الدواجن الأمهات؟

حدث ذلك فى وقت لم تكن فيه نغمة الشكوى من غلاء البيض بذات الغشم الأن، والذى يعرف المشروع يعلم أنه كان تابعا للمحافظة وعلى مساحة 5 أفدنة وكانت أطباقه المنتجه منه تحقق اكتفاء ذاتى لكافة منافذ المحافظة.. ولا أعلم لماذا ضاق المسئولين -آنذاك- بفكرة توفير مناخ ملائم للمشروع الناجح والذى تعرض لبعض المشاكل البسيطة مع موردى العلف، فصفوه! هكذا بكل بساطة جعلتنا ندور فى متاهة إعادته! وبأضعاف مضاعفة!

فعندما تولى الدكتور طارق رحمى منصب محافظ الغربية حمل على عاتقه إعادة الحياة للمشروع الضخم باعتباره يمثل قيمة للأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى، وبسعر إقتصادى، وبما يحقق انتاج قد يصل وفق المعلن إلى 70 مليون بيضة، فضلا عن الدواجن وهى أيضا بالملايين.

وقبل 4 سنوات تقريبا بدأت الإجتماعات للنظر فى المشروع وتوفير آلياته ونسب تنفيذه ومناقشة طرحه لإدارة واعية بنظام حق الانتفاع وبلغت تكلفة تطوير المحطة ٧٦ مليون جنيه لتقوم بإنتاج ٧٠ مليون بيضة سنوياً من جملة ٨ عنابر مزودة بأحدث الماكينات الألمانية المتطورة، ووفق ما خططه المحافظ من توفير فرص عمل للشباب بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة وباق المحافظات.

ولأن المشروع بات حيويا ومطلبا تفرضه الحاجة وغلاء وندرة جعلت البيضة الواحدة يتخطى سعرها الخمس جنيهات! فى محافظة ما كان لها أن ترى أزمة فيها أبدًا.

تتابعت بتركيز مقدر، متابعات واجتماعات د- رحمى ونائبه د- احمد عطا لإعطاء المشروع الزخم مع حل مشاكل توصيل المعدات الميكانيكية وتركيبها وتوصيل الكهرباء والمياه.. إلخ.

ومع ترقبنا لافتتاح المحطة بدافع رغبتنا فى تحقيق وفرة وسعر معقول، وبعد مرور السنوات دون مقتضى! أرى أنه لم يعد يحتمل كل هذا الوقت ناهيك عن أننا لا نملك رفاهية عدم الاحتياج له وإلا لماذا شرعنا فيه من جديد!

لهذا راجعت الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا والذى يتبعه المشروع فطمأنني على نسب التنفيذ وأنها تسير بخطى ممتازة، وأن متابعة المحافظ المستمرة وضعته على خط الافتتاح خلال فترة قصيرة.

ولأننى أرى الوقت ضدنا، أتمنى فعلا سرعة الانتهاء من عدة مراحل فى مرحلة واحدة، فيطرح على جميع الراغبين فى إدارته إستثماريا وترسيه على أفضل عرض، حتى يحقق الأهداف بنجاح، من جهة وتوفير ملايين الأطباق من بيض المائدة بسعر تكافلي وبما يضمن أيضا عدم فشله، كما سبق له عندما كان يدار بمدير تنفيذى تابع للمحافظة وتم تصفيته!

مشروع انتاج 70 مليون بيضة يستحق من المحافظ ونائبه والسكرتير العام السيدة نجوى العشيرى ورئيس مركز ومدينة طنطا والطب البيطرى ومديرية الزراعة؛ الدفع بكل قوة لبدء العمل وافتتاح العنابر وإدارة عجلة الإنتاج بما هو معروف تقنيا وفنيا وإداريًا.

فهذا مشروع ضخم ولا يوجد مثيل له فى معظم المحافظات وهو قادر على تلبية احتياجات السوق مع ما سيتبع ذلك من تخفيض السعر..

لا أريد أن تمضى الشهور سريعة ونحن ما زلنا فى مرحلة المتابعة كما حدث لمشروعات مماثلة فى مجال الإسكان، مثلا ونرى نموذج لها شاهقا ومظلما فى أبراج عبد المنعم رياض والذى لم تباع فيها سوى بعض الوحدات لإحدى الهيئات القضائية وإدارة الفتوى ولجنة نقابية للمحامين.

مشروع الأمن الغذائى له الأولوية مع احتياج السوق، وللمحافظ أن يوليه ما يستحقه أكثر حتى يفتتحه وهو راعيه، قبل أن يأتى من لا يعرف عنه شيئا، فلا يعطيه قدره وندخل فى متاهات الأولويات! كما حدث مع بعض مشروعات اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومنها أبراج عبد المنعم رياض!

ويا مسهل.