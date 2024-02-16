افتتاح مسجد زاوية سلطان وسط الإسكندرية بعد ترميمه

بتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه..

أفتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية مسجد زاوية سلطان اليوم الجمعة بعد الانتهاء من أعمال صيانته وترميمه بتكلفة إجمالية 450 ألف جنية، والتى تبلغ مساحتة حوالي 300 متر مربع، و يتسع لـ 400 مصلٍ، ويخدم أهالي المنطقة.



و من جانبها، أوضح وكيل وزارة الأوقاف، سلامة عبدالرازق نجم، أنه بافتتاح مسجد زاوية سلطان، تصل الحصيلة للمساجد التي جرى افتتاحها سواء إنشاء لأول مرة أو إحلال وتجديد، في الإسكندرية، حوالى 48 مسجداً خلال عامى 2023 وحتى الآن، وحضر الافتتاح الشيخ محمد أبوزيد، مدير إدارة أوقاف وسط، وعدد من جمهور المسجد من أهالي المنطقة.



و في سياق آخر، نظرا لسوء الأحوال الجوية، عقدت المديرية غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان المديرية بمنطقة المنشية، برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعضوية الشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة وقيادات الدعوة بالمديرية، لمتابعة غرف العمليات بالإدارات الفرعية لأحوال المساجد نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة أيام تزامنًا مع نوة الشمس الصغرى.



كما شدد الشيخ سلامة على ضرورة المتابعة الميدانية للمساجد ومتابعة أسطحها وملحقاتها وإزالة أي تراكمات مياه تتسبب بها مياه الأمطار، حفاظًا على بيوت الله عز وجل من أي أضرار يمكن أن تلحق بها بسبب الأمطار.