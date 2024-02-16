حوار مع رينيه ديكارت عن الشكّ واليقين

تخيلت هذا الحوار بيني وبين الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت (ت. 1650 م). رحّبت به في شقتي في الاسكندرية. ودار بيننا حوار عن الشكّ واليقين والسلام الداخلي.

الدكتور كمال (DK): Bienvenue dans notre maison, monseigneur. بعد عقود من الدرس والتحصيل والتدريس، قد نجد أنفسنا، نحن أبناء القرن الواحد والعشرين معرضين لفيروسات الشكّ والاضطراب. فهلّا أرشدتنا إلى كيفية اكتساب اليقين والطمأنينة والسلام الداخلي؟

رينيه ديكارت (RD): يومك سعيد، مسيو مالك . يسعدني التحاور معك عن كيفية الوصول فقط إلى اليقين- فالمعرفة اليقينية لا يصاحبها بالضرورة ما تصبو إليه من طمأنينة.

DK: وضعت حكمتك الشهيرة، "Cogito ergo sum" ، (أنا أفكر، إذاً أنا موجود) أساساً لإرشاد طالب المعرفة إل السبيل لتحصيل اليقين. كيف يمكن للشخص أن يخلِّص نفسه من شبكة الشكّ ويجد الراحة في يقين الوجود؟

RD : آها، الكوغيتو – هذا هو حجر الزاوية في فلسفتي. للهروب من متاهة الشكّ، يجب أن يتخلص المرء من جميع المعتقدات التي ليست قطعيّة اليقين. ابدأ بالشكّ، استفسر عن كل شيء، حتى تصل إلى أساس لا يمكن إنكاره. فعل التفكير ووعي المرء بنفسه وتعاطي الشكّ الفلسفي هي علامات في الطريق الى اليقين.

DK: وجهة نظر مثيرة للاهتمام. لكن، في عالم حديث ومعقّد كعالمنا، الشكوك تملأ النفس وتسيّطر على الخاطر. كيف يمكن للشخص تحقيق اليقين في وجه هذه الشكوك وتقلّبات الحياة؟

RD: اليقين، مسيو مالك، لا ينبع فقط من الكوغيتو بل من الفحص الدقيق للمعتقدات من خلال العقل. قم ببناء هيكل منهجي للمعرفة، حيث يتم استنتاج كل إقتراح بوضوح ويقين. هذه الهندسة الفكرية توفر لك ملجأً عندما تعصف بك عاصفة الشكّ.

DK: العقل كنجم في السماء - مبدأ توجيهي أؤمن به منذ فترة طويلة. ومع ذلك، وكما ترى فقد تطوّر العالم منذ زمنك. نحن نتصارع مع شكوك جديدة، وتقنيات تكنولوجية تبعدنا عن الآخرين، وأحوال تتغيّر وتتبدّل. في مواجهة مثل هذه الاضطرابات، كيف يمكن للفرد منّا أن يجد اليقين؟

RD: في مواجهة الشكوك الجديدة، طبّق الشكّ المنهجي الذي دعوت إليه. إستفسر عن الافتراضات، وافصل بين المعتقدات وما تسمّونه مسلمات، وإنتهج العقل لاستنتاج حقائق هذا الواقع. نعم، العالم يتغيّر ويتشكّل أمّا مبادئ التفكير العقلاني فستظل هي السبيل إلى المعرفة اليقينية.

DK: كلامك في محله، مسيو ديكارت. ومع ذلك، العواطف غالبًا ما تعترض حكمنا العقلاني. كيف يمكن للفرد منّا الحفاظ على عقل هادئ عندما تثير العواطف لُجَج الشكّ؟

RD: العواطف، رغم قوتها، هي مؤقتة كالعاصفة. العقل المنضبط يمكنه التحكّم في سفينة الاضطراب العاطفي. ثبّتْ أركان التمييز بين العقل والعاطفة، افصل بينهما فبهذا الانفصال تستطيع أن تشقّ عباب الحيْرة وتجد ضالتك في مرفأ العقل.