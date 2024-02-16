تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الأخدود في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي ، تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة الأخدود، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

تشكيل أهلي جدة السعودي الرسمي أمام الأخدود في الدوري

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبدالباسط هندي - سعد بالعبيد.

الوسط: محمد المجحد - جابري فيجا - فهد الرشيدي.

الهجوم: رياض محرز - ألان سان ماكسيمان - روبيرتو فيرمينو.

ويحتل الاهلي السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بـ 40 نقطة، بينما يتواجد الأخدود بالمركز الثاني عشر بـ 20 نقطة.