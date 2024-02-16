تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الأخدود في الدوري السعودي
أعلن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي ، تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة الأخدود، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.
تشكيل أهلي جدة السعودي الرسمي أمام الأخدود في الدوري
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبدالباسط هندي - سعد بالعبيد.
الوسط: محمد المجحد - جابري فيجا - فهد الرشيدي.
الهجوم: رياض محرز - ألان سان ماكسيمان - روبيرتو فيرمينو.
ويحتل الاهلي السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بـ 40 نقطة، بينما يتواجد الأخدود بالمركز الثاني عشر بـ 20 نقطة.