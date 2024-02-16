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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الأخدود في الدوري السعودي

أهلي جدة السعودي
أهلي جدة السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي ، تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة الأخدود، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

تشكيل أهلي جدة السعودي الرسمي أمام الأخدود في الدوري 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبدالباسط هندي - سعد بالعبيد.

الوسط: محمد المجحد - جابري فيجا - فهد الرشيدي.

الهجوم: رياض محرز - ألان سان ماكسيمان - روبيرتو فيرمينو.

ويحتل الاهلي السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بـ 40 نقطة، بينما يتواجد الأخدود بالمركز الثاني عشر بـ 20 نقطة.

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