مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا ووجود جثث ومصابين.



وبالانتقال تبين وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.



تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.