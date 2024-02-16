معلم بالقليوبية يحول سطح منزله لمزرعة متكاملة لإنتاج الخضار والفاكهة

تجربة ناجحة وملهمة قام بها معلم لغة عربية بمحافظة القليوبية، قرر أن يحول سطح منزله بل ومنزله بالكامل وشارعه إلى مزرعة متكاملة لزراعة كل انواع الخضار والفواكه يقول مسعد كامل نصار أنه يعمل معلم لغة عربية بمحافظة القليوبية وكان يمتلك مزرعة بالواحات البحرية.



وبسبب بعد المسافة بينها وبين محافظته القليوبية قرر بيعها وراوده حلمه بأن يعود للزراعة كهواية محببة لقلبه وقرر أن يحول سطح منزله إلى مزرعة متكاملة لزراعة كل انواع الخضار والفاكهة، حيث قام بزراعة الكرنب والقرنبيط والباذنجان والفلفل والشطة والبانجر وخضراوات وورقيات المطبخ ومنه الروز مارى والزعتر الجبلى والبلدى والنعناع السعودى والبلدى والمانجو والجوافة والبرتقال والليمون واليوسفى والتين الشوكى والتين البرشومى والخيار.



مضيفا أنه نجح في ادخال زراعات من الدول الاستوائية ومنها الباشون فروت أو كما تسمى أم الفواكه أومس فلورا والكيمو كوا وكافة أنواع الصباريات.



كما انه قرر أن يقوم بتربية الحمام ونوع من الديدان يسمى ريد ويجلر استخدمهم في إنتاج السماد العضوي وتحويل مخلفات المطبخ إلى سماد عضوى استفاد به في زيادة الإنتاجية وتحسين خصوبة التربة،وتمنى “ نصار ” أن يتم تعميم التجربة لانه حقق اكتفاءا ولو بسيط من استخدام المنتجات الزراعية في منزله.



معقبا أنه لم يشتر الكثير من الخضروات من خارج منزله بما يحقق اكتفاءا ذاتيا من الخضروات والفواكه كما أنه أصبح يعتمد على إنتاجية الأشجار والليمون واليوسفى والتين الشوكى والتين البرشومى والخيار والبرتقال في استخدامات المنزل.



يذكر أن مسعد نصار يعمل معلما خبيرا للغة العربية ويتمتع بحب أبناء مدينة بنها بمحافظة القليوبية وله علاقات طيبة بسبب قيامه بأعمال مجتمعية من أبرزها تجميل الشارع الذى يعيش فيه بأشجار الزينة والأشجار المثمرة.

مسعد نصار

IMG20240216104958

IMG20240216105013