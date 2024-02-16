ماذا وراء نشر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية؟

تكبدت قوات جنوب افريقيا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية اول قتلى منذ انتشارها الاخير لقمع تمرد.

وقتل جنديان وأصيب ثلاثة بعد سقوط قذيفة مورتر في قاعدتهم .

وأدى الهجوم إلى دعوة سياسيين معارضين في جنوب أفريقيا إلى انسحاب القوات من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

والقوات جزء من قوة إقليمية تساعد جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة سلسلة من الجماعات المسلحة.

والجماعة الأبرز هي حركة 23 مارس، التي اتخذت مواقع على الطرق الرئيسية المؤدية إلى غوما، المدينة الرئيسية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقد أدى تقدم حركة 23 مارس إلى إجبار عشرات الآلاف على ترك منازلهم - إضافة إلى ما يقرب من سبعة ملايين شخص فروا بسبب الصراعات المتعددة في الشرق.

لكن جيش جنوب أفريقيا لم يربط هجوم الأربعاء بحركة 23 مارس.

وقالت إن "تفاصيل هذا الحادث لا تزال غامضة وبدأت جنوب أفريقيا نشر قواتها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في ديسمبر كانون الأول تحت راية المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي التي تضم 16 عضوا.

ويتولى الجانبان السلطة من قوة شرق أفريقيا التي تقودها كينيا والتي غادرت البلاد في ديسمبر كانون الأول بعد نحو عام من استقبال الرئيس فيليكس تشيسيكيدي لها.

وأعيد انتخابه في ديسمبر كانون الأول لولاية ثانية وكان أحد وعوده الرئيسية خلال حملته الانتخابية معالجة انعدام الأمن الذي يعصف بشرق البلاد منذ ثلاثة عقود.

ما هو السبب الذي تم تقديمه للنشر؟

لقد عملت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي من أجل التضامن، حيث أن جمهورية الكونغو الديمقراطية جزء من التجمع الإقليمي.

وحذرت في وقت سابق من أن أي هجوم على أحد أعضائها سيقابل "بعمل جماعي فوري" وأن قواتها ستساعد جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية في "قتال" الجماعات المسلحة.

وتتفق وجهة النظر هذه أكثر انسجاما مع وجهة نظر تشيسيكيدي، فهو يريد شريكا يتصدى للمتمردين وجها لوجه.

كما أمر قوة تابعة للأمم المتحدة، موجودة في البلاد منذ حوالي 25 عاما، بالمغادرة بحلول نهاية عام 2024 بعد توجيه اتهامات مماثلة ضدها.

هل يمكن أن تنجح قوة سادك؟

جنوب أفريقيا هي القوة العظمى الإقليمية، وستشكل العمود الفقري للقوة.

ويأمل تشيسيكيدي أن تكرر النجاح الذي حققته خلال عملية نشر سابقة. كان ذلك قبل أكثر من عقد من الزمان، عندما حققت حركة 23 مارس - المتهمة بدعم رواندا - مكاسب إقليمية ضخمة في الشرق الغني بالموارد.

على الرغم من أنها كانت تعمل آنذاك تحت راية لواء تدخل تابع للأمم المتحدة ، إلا أن قوات سادك أجبرت M23 على التراجع. ومنذ ذلك الحين، أعادت حركة 23 مارس تجميع صفوفها بعد تعثر اتفاق السلام، وهي مرة أخرى في حالة هجوم.

وقال ريماجي هويناثي، المحلل في معهد الدراسات الأمنية ومقره جنوب أفريقيا، إن حركة 23 مارس أصبحت الآن أقوى وأفضل تجهيزا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وثيقة للأمم المتحدة قولها إن الجيش الرواندي يستخدم أسلحة متطورة مثل صواريخ أرض جو لدعم M23.

وتنفي رواندا باستمرار دعمها للجماعة المتمردة.

ما هي قوة قوة سادك؟

وقال الدكتور هويناثي إنه لا يوجد وضوح بشأن قوتها، لكن جنوب أفريقيا لديها جيش قوي ومجهز تجهيزا جيدا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إنه سيتم نشر 2,900 جندي، دون أن يذكر عدد الجنود الموجودين بالفعل في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما ترسل مالاوي وتنزانيا جنودا، لكنهما لم تقدما أي تفاصيل بعد.

أكبر حزبين معارضين في جنوب أفريقيا - التحالف الديمقراطي (DA) ومقاتلو الحرية الاقتصادية (EFF) ، غير راضين عن نشر القوات وغير مقتنعين بفعالية القوات.

في مؤتمر صحفي يوم الخميس ، دعا زعيم EFF يوليوس ماليما إلى الانسحاب الفوري لجنود جنوب إفريقيا من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال: "يتم إرسالهم قوات جنوب إفريقيا إلى هناك ليتم قتلهم لأنهم غير مدربين بشكل صحيح ليس لدينا الجيش لقد انهار الجيش في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي"، في إشارة إلى الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي.

وقال كوبوس ماريه المتحدث باسم الدفاع في الوكالة على تويتر إن الوفيات "كان من الممكن تجنبها" وإن الحكومة حذرت من أن نشر القوات "غير مسؤول وغير مقبول".

وفي بيان سابق، قال إن القوات ستكون "بطة جالسة" بسبب نقص القوة الجوية.

وأضاف ماريه: "بدون غطاء جوي مناسب بالإضافة إلى عناصر النقل والجو ، ستجد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا صعوبة في العمل بفعالية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وهي منطقة معقدة وعدائية".

ودافع رامافوسا عن نشر القوات في البرلمان، قائلا إن جنوب أفريقيا "جزء من بعثات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم".

"نحيي أفراد قوات الدفاع لدينا الذين يتحدون مخاطر كبيرة لجعل أفريقيا قارة أكثر سلاما واستقرارا. هذا ما نحييهم من أجله ونغمس رؤوسنا من أجل المصابين وأولئك الذين ربما سقطوا".