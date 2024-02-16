دبلوماسي: العملية البحرية لحماية السفن بالبحر الأحمر تنطلق الاثنين المقبل

أكد دبلوماسي أوروبي إن العملية البحرية الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر ستنطلق الاثنين المقبل،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقال إن جيبوتي ستكون نقطة الدعم اللوجستي للمهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام يمنية، أمس الخميس، عن غارة استهدفت منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، نفذها العدوان أمريكي بريطاني .

على جانب آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.

وأعلن حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏ ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.‏