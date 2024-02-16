عاجل
وزير إسرائيلي يطالب بمنع دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى في رمضان مصطفى بكري: المصريون لديهم 60 مليار دولار في منازلهم (فيديو)
السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

دبلوماسي: العملية البحرية لحماية السفن بالبحر الأحمر تنطلق الاثنين المقبل

العملية البحرية
العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر

أكد دبلوماسي أوروبي إن العملية البحرية الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر ستنطلق الاثنين المقبل،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

txt

انطلاق مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

txt

الاتحاد الأوروبي يعلن عن عملية أمنية عسكرية على خلفية أزمة البحر الأحمر

وقال إن جيبوتي ستكون نقطة الدعم اللوجستي للمهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر.

 

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام يمنية، أمس الخميس،  عن غارة استهدفت منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، نفذها العدوان أمريكي بريطاني .

 

على جانب آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.

وأعلن حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏ ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.‏

مواد متعلقة

مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي لضمان أمن الشحن التجاري في البحر الأحمر

البحرية الأمريكية تبلغ ميرسك عدم قدرتها ضمان سلامة السفن في البحر الأحمر

عاجل.. الحوثيون يطلقون صواريخ نحو البحر الأحمر وخليج عدن
الجريدة الورقية