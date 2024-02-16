الاسكندرية على صفيح ساخن بسبب الامطار

واصلت الاجهزة التنفيذية بمحافظة الاسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة لليوم الرابع على التوالى بسبب نوة الشمس الصغرى تزامنا مع شهر امشير .تشهد عروس البحر المتوسط هطول امطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات الثلج وارتفاع امواج البحر التى تسببت فى غرق شوارع الكورنيش .

ووصلت درجة الحرارة العظمى في محافظة الإسكندرية إلى 16 درجة مئوية، والصغرى إلى 10 درجات مئوية، حسب ما ورد في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه جرى تكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الجمعة خلال رابع أيام النوة الحالية التي تستمر حتى الأحد المقبل.

وأضاف محافظ الإسكندرية، ، أنه تم رصد كل الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها نتيجة طقس الإسكندرية المضطرب، حيث سقطت أمطار غزيرة منذ الفجر وتجددت خلال اليوم، مشيراً إلى إصدار تعليماته بضرورة التأكد من تحقيق السيولة المرورية بشوارع ،

أشار إلى الانتشار الميداني والتمركز بالنقاط الحرجة من قبل سيارات الصرف الصحي للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، في ظل حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية بعدد من الشوارع، فجر اليوم الجمعة، لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بواسطة معدات وسيارات الشركة.

وأشاد نافع، خلال الجولة بجهود العاملين بالشركة في رفع تجمعات مياه الأمطار واستمرارهم في مواقع عملهم على مدار اليوم في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تمر بها الإسكندرية.،وأضاف أن الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ يوم الثلاثاء الماضي مع استمرار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد اليوم.

وتواصل الأجهزة التنفيذية رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وفى سياق متصل عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة، غرفة عمليات طارئة برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وعضوية فضيلة الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة وقيادات الدعوة بالمديرية؛ لمتابعة غرف العمليات بالإدارات الفرعية وأحوال المساجد؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة أيام.

وشدد الشيخ سلامة على ضرورة المتابعة الميدانية للمساجد ومتابعة أسطحها وملحقاتها وإزالة أي تراكمات مياه تتسبب بها مياه الأمطار حفاظا على بيوت الله عزوجل من أي أضرار يمكن أن تلحق بها بسبب الأمطار.

كما أجرى وكيل الوزارة، جولة مرورية في هذه الظروف الجوية الصعبة لتفقد المساجد والاطمئنان عليها مؤكدًا أن أوقاف الإسكندرية لا تألو جهدا في الحفاظ على بيوت الله عز وجل.

على صعيد آخر افتتحت المديرية اليوم مسجدا جديدا، حيث اناب وكيل الوزارة الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة لحضور افتتاح مسجد زاوية سلطان التابع لإدارة أوقاف وسط.

جديرا بالذكر أن المديرية نظمت اليوم قافلة دعوية داخلية إلى إدارة محرم بك ويأتي هذا في إطار سعي المديرية لتنشيط العمل الدعوي.