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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

" الحريفة " يحصد إيرادات 60 مليون جنيه في 6 أسابيع

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

يستمر أبطال فيلم الحريفة، في حصد نجاحات ضخمة في السينما من خلال إيرادات العمل الذي مازال محتفظًا بمستواه في شباك التذاكر.

 

حصد فيلم الحريفة، بطولة النجوم الشباب نور النبوي، كزبرة، نور إيهاب، أمس الخميس 961 ألفًا ليكون إجمالي ما جمعه في 6 أسابيع 60 مليون جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

 

فيلم الحريفة

ويضم فيلم الحريفة كل من: الفنان الشاب نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد وميدو، من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني.

فيلم «الحريفة»

يذكر أن آخر الأعمال التلفزيونية للفنان الشاب نور النبوي، مسلسل “راجعين يا هوى”، وعرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، والعمل من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

 

ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، سلمى أبو ضيف، إسلام ابراهيم، أحمد بدير وهنا شيحة.

 

أبطال مسلسل "راجعين يا هوى"

المسلسل بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبدالعزيز، سلمى أبوضيف، مصطفى درويش، إسلام جمال، شريف حافظ، آية سماحة، سلوى محمد علي، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

 

قصة مسلسل "راجعين يا هوى"

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبوالهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

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