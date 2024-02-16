وحدات تكافؤ الفرص تكثف جهودها بمراكز ومدن الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالتلين بمركز منيا القمح قامت بتنظيم ندوة دينية بعنوان "ولا تتبعوا خطوات الشيطان" وذلك بمقر الوحدة، فضلاً عن قيام وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين، الأولى تحت عنوان "حرب الشائعات" ناقشت أهمية محاربة الشائعات من بداية ظهورها بعدم تصديقها وتحري الدقة التامة في كل معلومة قبل نشرها وذلك للمساهمة في تجاوز التحديات التي تمر بها الدولة ، والندوة الثانية ، ندوة دينية تحت عنوان " فضائل شهر شعبان" وناقشت فضائل الصيام في شهر شعبان الكريم ودروس في تحويل القبلة وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

يذكر أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح، قامت بتنظيم ندوتين ،الأولى بعنوان (القضاء على ختان الإناث والزواج المبكر) تناولت عرض أضرار الزواج المبكر على السيدة والأسرة كلها وذلك بالوحدة المحلية ببني هلال وبالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ،والندوة الثانية بعنوان (تنظيم الأسرة) تناولت عرض لأهم وسائل تنظيم الأسرة طويله المدى وأهمية المباعدة بين الحمل والأخر ، وذلك بالوحدة المحلية بسنهوت وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمركز.

وأضافت غادة زاهر أن وحدة تكافؤ الفرص برئاسة حي ثان الزقازيق قامت بتنظيم ندوة بعنوان "دور المرأة في الحفاظ على سلامة غذاء الأسرة" وذلك بالتنسيق مع لجنة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى ، تناولت الندوة كيفية تنظيف وحفظ للدواجن بالإضافة لجهود الدولة لإنشاء مجازر امنة للدواجن واستبدال الأعلاف الموجودة بنبات الازولا ليكون بديل رخيص للأعلاف وذلك بمقر رئاسة حى ثان الزقازيق.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين ،الأولى بعنوان "حرب الشائعات وتقدير القيم فى المجتمع" تناولت توضيح معنى الشائعة وكيفية مواجهة الشائعات وخطورتها على الفرد والمجتمع، والندوة الثانية بعنوان "الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج" تناولت شرح الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف .

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمة والخطباء لتعريفهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلا لدور الائمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولا لتحقيق الأمن المائي المستدام.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوات توعوية لائمة وخطباء مساجد مدينة بلبيس وذلك خلال اجتماعهم الدوري لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتحقيق الامن المائي المستدام

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوة هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياه اليومية وكذلك الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة.

كما أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه مشيداً بدور إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة لما قدمته خلال عام 2023 من ندوات توعوية وأنشطة تثقيفية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري وطلاب المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.