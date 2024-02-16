مديرية التموين تحذر المواطنين ترك بطاقات التموين للمخابز تسبب الاستيلاء على الدعم والتبربح غير المشروع بالاسكندرية

نجحت مديرية التموين بالاسكندرية ضبط صاحب مخبز استولى على 120 بطاقة تموينية مدعم داخل احد المخابز بغرض إجراء عمليات وهمية لبيع الخبز والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين. ، تبين قيام مخبز بلدي وبحيازته بطائق تموينية بغرض الضرب الوهمي والتربح غير المشروع، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة للحفاظ على أموال الدعم للمواطنين.

كان قد اصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية

قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد و أحمد حسن بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة و محمود راشد مفتش الإدارة بحملات تموينية على المخابز بمنطقة ابيس و التى أسفرت عن

تحرير محضر تجميع عدد ١٢٠ بطاقة تموينيه مدعم داخل أخد المخابز وتحرير محضر توقف بدون اذن وضرب وهمي بعدد ٢٩٤٠ رغيف لأحد المخابز وتحرير محضر انتاج خبز ناقص الوزن و تحرير محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية

تحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات لمخبزين وتحرير محضرين عدم نظافة ادوات العجين وتحرير محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات

كشفت وكيل وزارة مديرية التموين إن ما يحدث هو قيام بعض المخابز بالحصول على البطاقات التموينية من اصحاب المخابز بعد ترك أصحابها لهم، ولا يقوم بإنتاج الخبز، ولكنه يضع البطاقات على ماكينة الصرف ليوحي بإنتاج الخبز، ويتمكن من بيع الدقيق والسولار في السوق الحر.

وأكد أن أي مخبز أو منشأة تموينية يثبت احتفاظها ببطاقات تموينية يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كانت قد أشارت وزارة التموين إلى أنه يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017، بالنسبة للبدال التمويني، والتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 بالنسبة للمخبز البلدي والقرارات الوزارية المنظمة، فضلا عن توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار يتم سحب الرخصة نهائيا.

وأضافت أنه في حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسؤولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية، إن لم يكن السبب عطلا في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم، وفي حالة اختراق النظام، وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى- «استخدام ماكينة صرف الخبز بالمخبز في صرف سلع غير الخبز المدعم»- يتم تحصيل مبلغ يعادل ضِعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة، وفي حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة، مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور.

أما بالنسبة للعقوبات المقررة على صاحب البطاقة التموينية،أكدت الوزارة أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة تكرار ضبط البطاقة يسقط حق صاحب البطاقة المضبوطة أو أحد المستفيدين بها المطا