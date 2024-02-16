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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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هاريس: إذا لم نقف فى وجه بوتين فإن أوروبا كانت ستواجه تهديدات هائلة

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي،  كامالا هاريس، أنه  إذا لم نقف في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن أوروبا كانت ستواجه تهديدات هائلة، وفقا لكلمتها في مؤتمر صحفي بثته فضائية "القاهرة الإخبارية".

 

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الكرملين يعلّق على تحذير أمريكا من قدرات روسية نووية جديدة


 رفضت روسيا تحذيرًا من الولايات المتحدة بشأن قدرات نووية روسية جديدة في الفضاء، ووصفته بأنه "افتراء ماكر" وخدعة من البيت الأبيض تهدف إلى إقناع المشرعين الأمريكيين بالموافقة على تخصيص مزيد من الأموال لمواجهة موسكو. 

 وقدمت الولايات المتحدة للكونجرس ولحلفاء أوروبيين معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالقدرات النووية الروسية، قالت إنها يمكن أن تشكل تهديدًا دوليًا، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز الأربعاء. 

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لن يعلق على مضمون التقارير قبل أن يكشف البيت الأبيض عن التفاصيل. 

 لكن بيسكوف قال إن تحذير واشنطن من الواضح أنه محاولة لدفع الكونجرس إلى الموافقة على تخصيص المزيد من الأموال. 

 ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله "من الواضح أن البيت الأبيض يحاول، بأي وسيلة، تشجيع الكونجرس على التصويت على مشروع قانون لتخصيص الأموال، سنرى الحيل التي سيستخدمها البيت الأبيض". 

 وذكرت تاس أن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المسؤول في موسكو عن الحد من الأسلحة، اتهم الولايات المتحدة "بالافتراء الماكر". 

 وأفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين، خلال زيارة إلى العاصمة الألبانية تيرانا يوم الخميس، بأن واشنطن تجري محادثات مع حلفائها وشركائها حول هذه القضية.

 

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