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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس النيجيري يختار صهره لإدارة وكالة الإسكان

الرئيس النيجيري
الرئيس النيجيري بولا تينوبو

عين الرئيس النيجيري بولا تينوبو، صهره رئيسا لهيئة الإسكان الفيدرالية (FHA) ، مما أثار مخاوف بشأن المحسوبية.

مالا تعرفه عن أويتوندي أولاديميجي أوجو

أويتوندي أولاديميجي أوجو متزوج من فولاشيد الابنة الكبرى  تينوبو.

هذه هي المرة الأولى التي يختار فيها الرئيس تينوبو قريبا لمنصب في الحكومة الفيدرالية.

ولدى إعلانها تعيينه، قالت الرئاسة إن أوجو لديه "أكثر من عشر سنوات من الخبرة العملية في قطاعي الإسكان والضيافة، وهو أيضا عضو سابق في مجلس النواب.

لكن كان هناك رد فعل قوي على وسائل التواصل الاجتماعي حيث جادل البعض بأن هناك مرشحين مؤهلين ومستحقين أكثر من السيد أوجو.

غرد أحد مواطني نيجيريا  عبر منصة أكس، “المحسوبية الصارخة هي نقطة ضعف في القيادة. من المؤسف أن القادة النيجيريين لا يرون ذلك كشكل من أشكال الفشل الأخلاقي ”.

ودافع البعض عن تسمية أوجو لهذا المنصب، قائلين إن علاقته بالرئيس يجب ألا تمنعه من تولي وظائف حكومية.

كان تعيينه جزءا من تحرك الرئيس لإصلاح إدارة وزارة الإسكان.

من المفترض أن تساعد إدارة الإسكان الفدرالية ، التي تقع تحت إشراف الوزارة ، في توفير منازل بأسعار معقولة في جميع أنحاء نيجيريا.

ولم تعلق الحكومة على الفور على الانتقادات التي أثيرت بشأن التعيين.

 

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