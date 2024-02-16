الحوثيون: طائرات أمريكية وبريطانية شنت غارات على منطقتي الجبانة والجاح

أعلن الحوثيون، أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت غارات على منطقتي الجبانة والجاح في الحديدة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "نفذنا ضربتين ضد ثلاثة صواريخ مضادة للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن كانت معدة للإطلاق"، مؤكدة أنه جرى إطلاق صاروخ مضاد للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين بالبحر الأحمر على سفينة شحن بريطانية، لافتةً إلى أن ناقلة بضائع بريطانية ترفع علم بربادوس أبلغت عن أضرار طفيفة جراء الهجوم الحوثي في خليج عدن دون إصابات.

زعيم الحوثيين: الولايات المتحدة المسؤول الأول عن دمار غزة.. أبرز تصريحاته





وفي سياق آخر، قال زعيم حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أمسالخميس، إن الأمريكي هو المسؤول الأول عن الدمار والإجرام في قطاع غزة، قبل الإسرائيلي.

واعتبر الحوثي، في كلمة له، اليوم الخميس، حول آخر التطورات في غزة، أن "كمية المتفجرات التي استهدف بها العدو غزة تعادل 4 قنابل ذرية من تلك التي ألقتها أمريكا على مدينة هيروشيما اليابانية".

وفي السطور التالية أبرز ما جاء في كلمة عبدالملك بدرالدين الحوثي:

- كمية المتفجرات التي استهدف بها العدو غزة تعادل 4 قنابل ذرّية من تلك التي ألقتها أمريكا على مدينة هيروشيما اليابانية.

- إجمالي الغارات الجوية على غزة بلغ أكثر من 46 ألف غارة على نطاق جغرافي محدود مكتظّ بالسكان.

- الأميركي زود كيان الاحتلال بأكثر من 25 ألف طن من الأسلحة ليقتل بها أهالي غزة ويشارك بالخبراء العسكريين وبمجلس الحرب.

- هناك 79200 وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي و290 ألف وحدة سكنية دمرها بشكل جزئي وأخرج 30 مستشفى من الخدمة.

- بحسب الإحصائيات فإن 95 في المئة من أهالي غزة باتوا نازحين.

- هناك مئات من الجنود الإسرائيليين أصبحوا مرضى نفسانيين وهناك تهرب للكثير منهم من المشاركة في القتال.

- قوات الاحتلال نبشت أيضاً ألفي قبر للفلسطينيين وسرقت أعضاء من أكثر من 300 جثمان.

- جنود الاحتلال يعمدون أيضاً إلى سرقة منازل الفلسطينيين ونهبها سواء في غزة أو الضفة الغربية.

- مقابل الدعم الأمريكي لكيان العدو وآخره حزمة 14 مليار دولار أعلن عنها الرئيس الأمريكي، أين هو الدعم العربي لفلسطين؟

- الجبهات المساندة لغزة في لبنان والعراق واليمن مستمرة .

- جبهة حزب الله في لبنان تتصاعد بشكل مستمر وتنكّل بالعدو الإسرائيلي.

- المجاهدون في العراق لم يرضخوا ولم يتراجعوا رغم الاستهداف الأمريكي.

- جبهتنا في اليمن مستمرة وفاعلة ومؤثرة بالرغم من العدوان الأمريكي والبريطاني المساند للعدو الإسرائيلي.

- العدوان البريطاني الأمريكي عدوان فاشل في تحقيق أهدافه باعتراف الأعداء أنفسهم .

- الأعداء الأمريكيون والبريطانيون معترفون بتأثير جبهة اليمن في إسناد غزة على العدو الإسرائيلي واقتصاده.

- تأثير جبهة اليمن وصل إلى التأثير على الأمريكي والبريطاني لمّا ورطوا أنفسهم في إسناد العدو الإسرائيلي.

- عملياتنا في البحر وصل تأثيرها إلى منع حركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وتكاد تصل إلى نقطة الصفر.