دوري الابطال.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الاهلي وشباب بلوزداد قبل صدام الليلة

يحل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، على أرضية ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوزداد

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية. عمرو السولية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست، حسين الشحات.

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

ويغيب عن الأهلي كل في مباراة شباب بلوزداد الجزائري كل من: محمد الشناوي وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج ووسام أبو علي للإصابة وبيرسي تاو للإجهاد بسبب المشاركة مع منتخب جنوب أفريقيا في كأس الأمم أفريقيا حتى الجولة الأخيرة كما يغيب الثنائي الجدد الحارس محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية.

حيث يتواجد فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

مشوار الأهلى فى دورى ابطال افريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة.



موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تلعب المباراة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6.